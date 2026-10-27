Българските власти следят движението на преобърнат кораб в Черно море, който постепенно се приближава към изключителната икономическа зона на страната ни. Плавателният съд „Khoryv“, поразен при атака с морски дрон край румънския град Констанца, продължава да дрейфува на юг. Отговорните институции се подготвят за евентуална намеса, ако ситуацията го наложи, съобщава специализираното издание Maritime.bg.

Корабът е бил атакуван на 23 октомври в румънската изключителна икономическа зона. По последни данни, цитирани от изданието, той се намира на около 5–6 морски мили северно от границата между българската и румънската икономическа зона и приблизително на 13 морски мили от брега.

Кораб потъна в Черно море край Румъния след атака с дрон, има загинал и изчезнали моряци (ВИДЕО)

Опасенията са свързани и с очакваното влошаване на метеорологичните условия. Прогнозите за края на седмицата предвиждат засилване на северния и североизточния вятър, което може да ускори придвижването на преобърнатия съд към българските води.

Според Maritime.bg компетентните български органи наблюдават ситуацията и обсъждат възможни действия при необходимост.

Khoryv е плавателен съд, предназначен за превоз както на сухи насипни товари, сред които руда, въглища и зърно, така и на течни товари, включително суров петрол и петролни продукти. Това поставя въпроса за потенциалните екологични рискове при евентуално изтичане на гориво или товар. Към момента обаче в цитираната информация няма потвърждение за замърсяване, нито данни какъв товар е превозвал корабът при инцидента. Трима украински моряци от екипажа продължават да бъдат в неизвестност. Останалите членове на екипажа са били спасени от български моряци, намиращи се на борда на кораба Sartor.

Междувременно румънска фрегата патрулира в изключителната икономическа зона на северната ни съседка. В района продължават и мащабните морски дейности, свързани с енергийния проект „Нептун Дийп“.

Поредица от атаки срещу търговски кораби в Черно море

Инцидентът с Khoryv е част от серия нападения срещу търговски плавателни съдове край бреговете на България и Румъния през октомври. Според обобщението на Maritime.bg на 5 октомври в румънската изключителна икономическа зона е потопен корабът Royad Mammadov, а ден по-късно подобна съдба сполетява „Alfa Watan“ в българската зона.

Кораб, ударен от дрон край Одеса, дрейфува в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ)

През същия месец са поразени и Able и Chelsea-3, а на 13 октомври е потопен HS Dignity. На 14 октомври атакуван е „Yara J“ в румънски териториални води, а на следващия ден – Wine Trader в изключителната икономическа зона на Румъния. Последният посочен случай е този с Khoryv, поразен на 23 октомври.

Предупреждение за екологичните рискове

На фона на зачестилите атаки природозащитната организация „Грийнпийс“ предупреди, че военните действия в Черно море увеличават опасността от сериозен екологичен инцидент. Притесненията са свързани с възможността повредени или потънали кораби да причинят замърсяване на морската среда, особено когато превозват горива и други опасни товари.

Редактор: Цветина Петкова