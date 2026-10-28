Народните представители от „Демократична България“ внесоха проект на декларация в Народното събрание, с която се препотвърждава позицията за това, че български въоръжени сили няма да бъдат изпращани в Украйна. Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и депутатът от „Демократична България” Ивайло Мирчев отправиха критики към политическите си опоненти и институциите заради опити за всяване на страх сред избирателите преди втория тур на вота.

„В паниката си, че ще загубят, Илияна Йотова и „Прогресивна България“ преминаха в остра форма на лъжи и манипулации от сутрин до вечер, включително през тролски ферми, че някой иска да вкара България във война”, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Той определи тиражираните твърдения за споразумението за сигурност като манипулация, продиктувана от страх заради обедняването на хората и неадекватната политика в икономическия сектор.

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Ивайло Мирчев насочи вниманието към проваленото извънредно заседание на парламента, на което трябваше да бъдат изслушани премиерът, вътрешният министър и шефът на ДАНС за инцидента с опожарените комуникационни антени на Starlink. По думите му представителите на изпълнителната власт и мнозинството народни представители са избягали от отговори на ключови въпроси за националната сигурност.

„Бяхме ли предупредени от служба на чужда, съюзна държава поне седмица по-рано, че такъв палеж в България ще има, и ако сме били предупредени, какви мерки сме взели?”, попита Мирчев. Той допълни, че палежът първоначално дори не е присъствал в бюлетините на МВР и се е наложило да изтече публична информация, за да бъдат изпратени полицейски екипи за охрана на втория подобен обект в София, което според него е признак за пълна неадекватност на службите.

По думите на Мирчев предизборната кампания срещу Андрей Гюров е напоена с лъжи, включително с подготвяни компромати, целящи да го сринат емоционално преди балотажа.

Депутатът засегна и темата за съмненията за корпоративен вот, визирайки обществена поръчка за 2,7 км от магистрала „Струма“ до Симитли на стойност 108 милиона евро. „Това прави по 40 милиона евро на километър – или има златна нишка в асфалта, или платинени мантинели”, коментира Мирчев, поставяйки въпроса дали чрез подобни договори без реална конкуренция не се търси корпоративна подкрепа за вота.

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Редактор: Мария Барабашка