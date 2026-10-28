НС не успя да събере кворум за извънредно заседание. То беше поискано от "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

Основните теми трябваше да бъдат две. Първо да бъдат изслушани премиерът Румен Радев, вътрешният министър и шефът на ДАНС заради палежа на антените "Старлинк". Втората точка - помилванията на осъдените за наркотрафик Огнян Атанасов и Динко Господинов. По този въпрос трябваше да бъдат изслушани Иван Демерджиев, директорът на затворите Ивайло Йорданов, както и други ръководители на затвори.

Илияна Йотова е сезирала прокуратурата и е изпратила цялата преписка по помилването на Огнян Атанасов

На 21 октомври също не беше събран необходимият кворум от 121 депутати за извънредно заседание. Предстои да стане ясно дали днес заседанието ще се състои.

Редактор: Цветина Петрова