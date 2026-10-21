Президентът Илияна Йотова е сезирала прокуратурата на 19 октомври, като е изпратила цялата преписка по помилването на Огнян Атанасов. Искането е за цялостна и обективна проверка на публично изнесените твърдения за възможни нарушения на процедурата, включително за предполагаеми корупционни практики. Това съобщиха от Президентството.

Държавният глава настоява да бъдат изяснени и обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор. От президентството заявяват, че очакват компетентните органи да приключат проверката в предвидените от закона срокове и своевременно да оповестят резултатите.

Спорът за помилването на Огнян Атанасов: Как се взема решението и може ли да бъде оспорено

Администрацията на президента отхвърли обвиненията, че укрива информация за помилването на Огнян Атанасов и обяви, че всички документи по случая са предоставени на прокуратурата. От институцията уверяват, че процедурата е проведена съобразно действащите правила, а решението е било предшествано от множество медицински експертизи, установили тежки заболявания и непосредствен риск за живота на осъдения.

Позицията на президентството идва на фона на продължаващите публични спорове около случая и твърденията, че институцията не отговаря на въпроси, свързани с обстоятелствата около помилването.

От прессекретариата на държавния глава съобщават, че от 11 септември до 21 октомври 2026 г. са предоставени отговори на общо 14 заявления по Закона за достъп до обществена информация. Пет от тях са подадени от народни представители, а останалите - от политици, журналисти и общественици. Запитванията засягат както конкретното помилване, така и работата на Комисията по помилването от 2017 г. насам. Според президентската администрация всички отговори са изпратени в законовите срокове, като е предоставена информацията, чието разгласяване е допустимо според българското и европейското законодателство.

От институцията определят като манипулативни обвиненията, че укриват документи, и заявяват, че спазването на законовите ограничения за предоставяне на информация не бива да се използва за политически внушения. Президентството отхвърля и твърденията, че в периода между ноември 2017 г. и януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав. Според институцията тогава са били спазени всички действащи правила.

Без кворум: Провали се извънредното заседание на парламента заради помилването на Огнян Атанасов

След вътрешна проверка на обстоятелствата около помилването администрацията е установила, че необходимите документи по преписката са налични и Комисията по помилването е спазила процедурните изисквания.

От президентството посочват, че при разглеждането на молбата е била поискана информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието. Комисията е получила и експертно медицинско становище, изготвено след лично явяване на осъдения пред специализирана комисия и преглед на медицинската му документация.

Според заключението Атанасов е страдал от тежки заболявания, представляващи непосредствена опасност за здравето и живота му. Посочена е била необходимостта от лечение в специализирано неврохирургично заведение и постоянно медицинско наблюдение.

Медицинските данни са били подкрепени и от други документи, включени в преписката. Сред тях са седем прокурорски акта за прекъсване на изпълнението на наказанието, 13 медицински експертизи, три експертни решения на ТЕЛК, резултати от изследвания и документи от извършени прегледи.

Как се стигна до скандала с помилването на Огнян Атанасов?

Случаят с Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар, предизвика политически спор през септември, след като лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев поиска обяснения за решението на Илияна Йотова да го помилва през декември 2022 г., когато тя заемаше поста вицепрезидент. Атанасов е бил осъден в Гърция на 15 години затвор за престъпления, свързани с наркотрафик.

Напрежението се засили след разпространяването на записи от охранителни камери в болницата към Софийския затвор. На кадрите от 16 ноември 2022 г., заснети около две седмици преди помилването, се вижда как Атанасов участва в сбиване. Според информация, предоставена от Министерството на правосъдието, инцидентът не е бил включен в досието му, тъй като е бил отчетен като пострадал от агресия. Затова и Йотова не е разполагала с тази информация при вземането на решението.

Случаят с помилвания наркотрафикант: Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора

Казусът стигна и до Народното събрание. По инициатива на депутати от „Продължаваме Промяната“ беше поискано изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на службите за сигурност. Основните въпроси са свързани с достоверността на медицинските документи, процедурата по помилването и обстоятелствата около разпространените видеозаписи.

На 21 октомври обаче поредният опит за извънредно парламентарно заседание по темата се провали заради липса на кворум. Депутатите трябваше да разгледат случая като единствена точка в дневния ред, но заседанието беше закрито, без да се проведе предвиденото изслушване.

Редактор: Цветина Петкова