Парламентът трябваше днес да проведе извънредно заседание, въпреки че депутатите си гласуваха двуседмична ваканция заради предстоящите избори. Кворум обаче не беше събран, което доведе до закриването на заседанието.

Искането за извънредна сесия беше от депутатите на "Продължаваме Промяната", които получиха подкрепата и на "Демократична България" и ГЕРБ. Причината - помилването на Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар.

Парламентът се събира извънредно заради помилването на Огнян Атанасов

Единствената точка в дневния ред предвиждаше изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на служби за сигурност.

Атанасов беше помилван от Илияна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че той не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие.

Реакциите в НС

„За втора седмица „Прогресивна България” не се явяват, провалят кворума и не може да се разбере какво е знаела Йотова за помилването. Дадохме клетва да се ръководим от интересите на българския народ. А вие по чии интереси се ръководите? Смятате ли че е нормално да не се явявате на работа, смятате ли, че е нормално за поддържане кандидат за президент, който има милост към наркодилърите”, заяви Асен Василев от „Продължаваме Промяната”.

„За пореден път управляващите скриха Йотова за помилването на трафиканти. Оказа се, че има още един човек, за който има информация, че реже уши. Йотова помилва многократно такива хора. Йотова не е пригодена да е на президентския пост, прикриването от страна на управляващите трябва да се види от хората”, каза Божидар Божанов от „Демократична България”.

„Какво толкова тайно има, какво се случи толкова? Нека да дойдат да обяснят. Тя е била вицепрезидент, може да я е накарал президентът да подпише това нещо. Според мен управляващите са в пълна истерия. Само насилие, само използване на МВР, специалните служби, натиск върху кметове, натиск върху партии. Виждам вчера премиерът, супер притеснен, обяснява: „Борисов, Пеевски, някой ще ги докара на власт, „сглобката” се връща”. Хайде да го спрат. Пълен провал! С натиск няма да стане. Обръщам се към премиера. Насилието води само към едно - към края на това правителство”, каза лидерът на ДПС Делян Пеевски.

Управляващото мнозинство обаче отговори.

„Опозицията не можа да си събере кворум, това е калташка кампания”, каза Петър Витанов.

А ГЕРБ атакуваха кабинета заради вчерашното решение на КС за Бюджет 2026.

„Аз не съм изненадана от това решение на КС, защото половината от членовете там са приближени до Румен Радев. Ако целият закон беше обявен за противоконституционен, това означаваше, че това правителство трябваше да подаде оставка”, заяви Теменужка Петкова.