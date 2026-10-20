Народното събрание ще проведе извънредно заседание в сряда, 21 октомври, за да изясни обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Това става ясно от информация, публикувана на официалния сайт на парламента.

Заседанието е свикано по инициатива на Асен Василев от „Продължаваме Промяната“ и група депутати. Единствената точка в дневния ред предвижда изслушване на представители на затворническата администрация, медицински специалисти и ръководители на служби за сигурност.

„Продължаваме Промяната” иска ново извънредно заседание на НС за помилването на „петричкия Ескобар”

В центъра на проверката ще бъдат медицинските документи, въз основа на които Атанасов е бил помилван с президентски указ от 5 декември 2022 г. Депутатите искат да установят как са изготвени и проверени заключенията за здравословното му състояние, както и каква информация за поведението му в затвора е била предоставена на президентската институция.

Сред поканените за изслушване са ръководителят на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Ивайло Йорданов, настоящият началник на Софийския затвор Светослав Пенов и неговият предшествени+к Васил Кордев, който е заемал поста по време на процедурата по помилване.

Предвижда се въпроси да бъдат отправени и към представители на медицинските служби в затворите, включително към лекаря, изготвил или подписал заключението за състоянието на Атанасов. Народните представители настояват да бъдат изслушани още председателят на ДАНС, представители на президентската Комисия по помилването, главният секретар на МВР, директорът на ГДБОП и ръководителят на болницата към Софийския затвор.

Особено внимание ще бъде отделено на инцидент от 16 ноември 2022 г., както и на твърдения за евентуални заплахи и натиск върху медицински специалисти и техни близки. Депутатите ще търсят отговори и на въпросите дали Атанасов е имал контакти със служители на ДАНС или МВР, как е протичал обменът на информация с президентството и какви проверки са предприети до момента.

Това е пореден опит парламентът да разгледа случая. На 13 октомври насроченото извънредно заседание се провали поради липса на кворум. Тогава представители на опозицията обвиниха управляващите, че избягват публичното обсъждане на казуса и осигуряват политическа защита на президента Илияна Йотова.

От „Прогресивна България“ отхвърлиха критиките, като заявиха, че са запознати с медицинската документация и че Огнян Атанасов страда от изключително тежки заболявания.

Случаят с помилвания наркотрафикант: Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора

Миналата седмица председателят на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков съобщи, че са събрани необходимите подписи за ново извънредно заседание. По думите му инициативата е получила подкрепа от „Демократична България“ и ГЕРБ-СДС, докато депутатите от „Възраждане“ не са се присъединили към искането.

Редактор: Цветина Петкова