Държавният бюджет за 2026 г. остава в сила. Конституционният съд отхвърли искането той да бъде обявен за противоконституционен, но отмени отделни разпоредби, свързани с възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите, както и с промени в Кодекса на труда. Това става ясно от решение на съда, постановено на 20 октомври.

Делото е образувано по искания на депутати от 52-рото Народно събрание и на омбудсмана. Те оспорват както бюджета в неговата цялост, така и конкретни законодателни промени, приети заедно с него.

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КС отказа да обяви за противоконституционен целия бюджет, тъй като той е подготвен с дефицит, значително над записаното както в българските закони, така и в европейските регламенти. От ГЕРБ сезираха КС именно с този мотив - заложеният свръхдефицит от 5,7% е мотив за отпадане на цялата финансова рамка на държавата.

Съдиите посочват, че ограничението за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт е въведено в националното законодателство, но само по себе си не представлява пряко конституционно изискване. Надхвърлянето на дефицита не води до противоконституционност, пише още в решението на КС.

Законодателят сам себе си е ограничил с размера на дефицита и доколкото не нарушава конституционните принципи и правила, не е основание за обявяване на текста за противоречащ на основния закон.

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Отменени са промени в заплатите на магистратите

Въпреки че оставя бюджета в сила, Конституционният съд обявява за противоконституционна част от промяната в Закона за съдебната власт, която предвижда обвързване на възнагражденията на магистратите с 60% от основната месечна заплата на народен представител.

Според върховните съдии, има установен законов механизъм за определяне на заплатите им и подобна промяна на може да става през държавния бюджет. Искането надхвърля обвързването на двата закона - за съдебната власт и за държавния бюджет, пишат те в решението си. Съдиите отхвърлиха искането на „Продължаваме Промяната” за отпадане на старата формула за определяне на минималната работна заплата. Така, последните приети текстове за най-ниското възнаграждение, остават в сила.

Промени в Кодекса на труда също противоречат на Конституцията

Конституционният съд отменя и изменения в член 355 от Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджета за 2026 г. Мотивът е, че тези промени не са пряко свързани с приходите и разходите на държавата за съответната година и следователно не е било допустимо да бъдат въведени по този начин.

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Чрез промените трудовият стаж на работещите на намалено работно време беше намален пропорционално на изработените часове. Те предвиждаха при 4-часов работен да се отчита и половин ден стаж. Платеният годишен отпуск също се намаляваше. Промените трябваше да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Решението на съда е подписано с особено мнение в частта за трудовия стаж от Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невим Фети. А Орлин Колев е имал особено мнение по отношение на магистратските заплати.