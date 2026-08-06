Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Велислава Делчева за обявяване на противоконституционни на текстове от Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Решението е взето на заседание на съда, проведено на 6 август. Магистратите обединиха жалбата на омбудсмана с вече внесените две искания на депутати от 52-рото Народно събрание, които също оспорват конституционосъобразността на бюджета. И трите производства ще бъдат разгледани в едно общо дело с докладчик съдия Соня Янкулова.

Омбудсманът сезира КС за „замразяването“ на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж

Омбудсманът сезира Конституционния съд на 4 август заради промените, свързани с минималната работна заплата и начина, по който ще се отчита трудовият стаж при работа на непълно работно време. Според Велислава Делчева с приетите текстове се спира действащият механизъм за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без да е въведен нов модел или срок, в който той да бъде приет. По думите ѝ това създава несигурност за работещите и работодателите.

Омбудсманът оспорва и промените в Кодекса на труда, които предвиждат трудовият стаж при непълно работно време да се изчислява пропорционално на отработените часове. Според нея новите правила могат да ограничат трудовите права на част от работещите.

Това е третото искане до Конституционния съд срещу Закона за държавния бюджет за 2026 г. В края на юли свои жалби внесоха и парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и „Продължаваме Промяната“, макар и с различни мотиви.

ПП и ГЕРБ сезираха КС за Бюджет 2026 и подкрепиха взаимно жалбите си

От ГЕРБ-СДС твърдят, че бюджетът нарушава Конституцията, Закона за публичните финанси и европейските фискални правила, тъй като предвижда бюджетен дефицит от 5,7% при допустим максимум от 3%.

От „Продължаваме Промяната“ оспорват няколко разпоредби в бюджетните закони. Освен спирането на механизма за определяне на минималната работна заплата и промените в Кодекса на труда, партията поставя под въпрос и текстове, свързани с възнагражденията на магистратите, както и с възможността за преразглеждане на решения на ТЕЛК.

След като Конституционният съд допусна исканията за разглеждане по същество, предстои магистратите да се произнесат дали оспорените текстове от Закона за държавния бюджет за 2026 г. са в съответствие с Конституцията.

Редактор: Цветина Петкова