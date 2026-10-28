Софийската градска прокуратура разпореди 84 проверки за възможни нарушения при възлагането и изпълнението на строителни дейности по републиканската пътна мрежа. Разследващите ще проверяват договори между Агенция „Пътна инфраструктура“, държавното дружество „Автомагистрали“ и частни строителни фирми.

Проверките са възложени на Държавна агенция „Национална сигурност“, след като агенцията е изпратила на прокуратурата материали с данни за евентуални престъпления.

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Става дума за укрепването на 84 участъка от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачища, срутища и други процеси, които могат да застрашат устойчивостта на пътищата.

Според предоставената информация „Автомагистрали“ е сключило 129 договора с външни строителни фирми на обща стойност над 411,6 млн. лева без ДДС. Прокуратурата ще проверява дали при възлагането на дейностите са били заобиколени правилата за обществените поръчки, по какъв начин са избирани строителните фирми и дали част от работата е била прехвърляна на други изпълнители в нарушение на изискванията.

Особено внимание ще бъде отделено и на авансовите плащания – средствата, преведени на фирмите преди окончателното изпълнение на възложените дейности.

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Проверяващите трябва да установят какви строителни работи действително са извършени на всеки от 84-те обекта, докъде е стигнало изпълнението на договорите и за какво са изразходвани отпуснатите средства. От прокуратурата уточняват, че проверките са възложени въз основа на данни за възможни нарушения. Предстои да бъде установено дали има извършени престъпления.

Редактор: Цветина Петкова