Прокуратурата разследва няколко сигнала, подадени от регионалния министър. Те касаят строителството на част от магистрала „Хемус”, две обществени поръчки, състоянието на договорите за поддържане и ремонтни дейности, както и за безстопанственост по повод на работата на „Автомагистрали“, съобщават от Софийската градска прокуратура.

На 16 юни в СГП е постъпил сигнал от министъра на регионалното развитие и благоустройството с твърдения за нарушения, свързани със строителството на лот 4 на автомагистрала „Хемус“. Сигналът е препратен на СГП от ВКП по компетентност и е разпределен на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение на преписки и дела. Сигналът е бил придружен с документация и в него са изложени твърдения за евентуално извършени неправомерни действия във връзка с провеждане на процедури и извършване на строително-монтажни работи по участък (лот) 4 на автомагистрала „Хемус“. След запознаване с представените данни, на 19 юни наблюдаващият прокурор е разпоредил на Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР (ГДНП) извършването на проверка. С цел установяването на достатъчно данни за евентуално извършено длъжностно престъпление, наблюдаващият прокурор е дал подробни указания, свързани със снемане на сведения, прилагане на документи, изискване на информация от държавни институции. Указанията следва да бъдат изпълнени от ГДНП в двумесечен срок, съобщават от Софийската градска прокуратура.

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На 16.06.2026 г. в СГП са постъпили материали, изпратени от ГДНП и съдържащи сигнал от служебния министър на регионалното развитие и благоустройството. Сигналът на служебния министър е по повод постъпил в МРРБ доклад от м. март. 2026 г. от АПИ относно състоянието на договорите за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища. Органите на ГДНП са събрали допълнителни материали и са изпратили преписката на СГП, където на принципа на случайния подбор е била разпределена на наблюдаващ прокурор. На 22.06.2026 г. той е разпоредил извършването на проверка и е дал подробни указания относно провеждането ѝ, които трябва да се изпълнят от органите на ГДНП в двумесечен срок.

На 03.06.2026 г. в СГП е получена преписка от ГДНП, образувана по сигнал на министъра на регионалното развитие и благоустройството с твърдения за евентуално извършени нарушения във връзка с обществена поръчка с предмет – изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи за републиканските пътища, стопанисвани от АПИ. На 09.06.2026 г. от наблюдаващ прокурор в СГП, избран на принципа на случайния подбор, е разпоредена проверка, указанията по която следва да се изпълнят от ГДНП в двумесечен срок.

С постановление на СГП от 03.06.2021 г. е образувано досъдебно производство за безстопанственост по повод на работата на „Автомагистрали“ ЕАД. Към досъдебното производство са присъединени сигнал относно злоупотреба с бюджета на Република България при плащания за изграждане на автомагистрала „Хемус“ и сигнал относно извършено длъжностно престъпление при сключване на договори за изграждане на автомагистрала „Хемус“ по проект за доизграждане на автомагистралата. До момента по делото са проведени огромен обем разнообразни действия по събиране и проверка на доказателства. Разпитани са десетки свидетели и са приложени огромен обем документи относно договори с „Автомагистрали“ ЕАД за укрепване на свлачища. Назначена и изготвена е комплексна инженерно-геоложка и конструктивно-техническа експертиза, касаеща 84 обекта – свлачища, по която до момента има заключение за 11 от 84-те обекта. Разпитани са свидетели, приложени са документи и е изготвена техническа експертиза относно обявена и проведена обществена поръчка чрез пряко договаряне за доставка на светлинни знаци. Разпитани са свидетели, приложени са документи и е назначена и изготвена оценъчна и лесовъдна експертиза относно договор за цялостно озеленяване на автомагистрала „Хемус“. Предметът на разследването е бил разширен и с материали, касаещи закупени и монтирани през 2019 г. електронни светлинни табели със сменяеми съобщения без съответните сертификати. В обхвата на разследването е и обществена поръчка за доставка на ремаркета, на които да бъдат монтирани доставените електронни светлинни табели със сменяеми съобщения. По всички тези линии се провежда интензивно разследване, като по всяка от тях се разпитват десетки свидетели, изследва се цялата налична относима документация, назначават се необходимите комплексни технически, хидрогеоложки, конструктивни и други експертизи, включително посочените по-горе, заключенията по които са частично или изцяло изготвени или предстои да бъдат изготвени.

Разследването по друго досъдебното производство от 2021 г., водено под ръководство и надзор на СГП за длъжностни престъпления и изпиране на пари във връзка с изграждане на автомагистрала „Хемус“, продължава. Делото се намира в Софийски градски съд и не е на разположение на органите на досъдебното производство от 27.06.2025 г. до 15.12.2025 г. и от 07.01.2026 г. до настоящия момент по повод молби на заинтересовани лица, произнасянето по които е в правомощията на съда, съобщават от Софийската градска прокуратура.

Редактор: Ина Григорова