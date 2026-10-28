Извършителите на палежа на антените на Starlink край София са били установени още на следващия ден след атаката, но задържането им в Германия е станало възможно едва след издаването на европейска заповед за арест. Това обявиха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на Народното събрание. Двамата трябваше да бъдат изслушани от депутатите за инцидента от 9 октомври, но заседанието се провали заради липса на кворум.

Радев заяви, че правителството е било готово да представи информацията пред парламента, но след неуспешния опит за провеждане на заседанието е решило да я оповести публично.

Германия задържа двама свои граждани за палежа на антени на Starlink до София

Премиерът поздрави службите за сигурност и МВР за бързото установяване на предполагаемите извършители. По думите му, когато самоличността им била установена, те вече били напуснали България. „Нашите служби предупредиха партньорската държава за тези граждани, за да бъдат поставени под наблюдение. Но имаше изключително продължителна, тромава процедура, която трябваше да се изпълни, за да се издаде европейска заповед за арест“, обясни Радев.

Той посочи, че властите са направили необходимото за ускоряване на процедурата, без да нарушават установените правила. Министър-председателят коментира и критиките за липсата на информация по време на предишното парламентарно изслушване на 14 октомври.

„Нямаше как веднага да споделим цялата информация, защото ако службите и МВР бяха казали имената на извършителите, те най-вероятно щяха да избягат от държавата, в която се намираха. Понякога е нужно търпение, за да можем да заловим извършителите“, подчерта премиерът.

Попитан за отсъствието на депутатите от пленарната зала днес , Радев посочи, че представители на политическите сили са ангажирани с предизборната кампания. Той обаче отбеляза, че част от народните представители все пак са присъствали.

Демерджиев: Самоличността на заподозрените е установена на 10 октомври

Вътрешният министър Иван Демерджиев представи подробна хронология на разследването и международното взаимодействие, довело до задържането на заподозрените за палежа на антените на Starlink.

„Още на 10 октомври установихме самоличността на извършителите, както и превозното средство, с което са се придвижвали. Поетапно подадохме данни за това на колегите ни от всички държави, през които те преминаха, връщайки се в Германия още същия ден“, обясни Демерджиев.

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По думите му германските власти са разполагали с информация за самоличността на издирваните още от 10 октомври, но не са имали правно основание да ги задържат преди издаването на европейска заповед за арест. „Максимално бързо се придвижи тази процедура. На 19 октомври беше издадена заповедта, бяха преведени и изпратени документите и в първия възможен момент германските колеги установиха и заловиха извършителите“, посочи министърът.

Той уточни, че българските власти очакват задържаните да бъдат предадени на страната ни, за да продължат процесуално-следствените действия.

Заподозрените са германски граждани, проверява се и друг инцидент в ЕС

Демерджиев съобщи, че задържаните са германски граждани, които живеят постоянно в Германия. Българските служби са проучили предишните им прояви и са предоставили събраната информация на германските си партньори. „Те са германски граждани. Проучили сме внимателно всичките им прояви назад във времето. Данните са подадени и на германските власти, те са наясно с това“, заяви вътрешният министър.

По думите му има информация, че на 18 октомври заподозрените може да са извършили сходно деяние и на територията на друга държава от Европейския съюз. „Цялата история по тяхното пребиваване и дейност тепърва ще се изяснява в хода на наказателното производство“, обясни Демерджиев.

Той уточни, че заподозрените са напуснали България законно, преминавайки през граничните пунктове по установения ред. Към този момент не е имало основания да бъдат спрени или задържани. Според министъра те имат предишни криминални прояви в Германия, но до момента не са били свързвани с престъпления от подобен характер.

На 9 октомври бяха подпалени антени на Starlink край София. След разследване българските власти установиха предполагаемите извършители, които междувременно бяха напуснали страната. По случая са повдигнати обвинения на младежи, за които според прокуратурата е предвидено наказание до 12 години лишаване от свобода.

След издаването на европейска заповед за арест на 19 октомври заподозрените са задържани в Германия. Предстои процедура по предаването им на българските власти, както и продължаване на разследването за обстоятелствата и мотивите за нападението.