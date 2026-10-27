Снимка: Стопкадър
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Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им
До 12 години затвор заплашват двамата 19-годишни младежи, обвинени за палежа на антени на Starlink край София. Те вече са задържани в германския град Дуисбург, а българските власти очакват тяхното екстрадиране.
При пожара на 9 октомври край село Плана бяха засегнати осем антени, три от които – напълно унищожени. Според разследващите двамата са пристигнали у нас като туристи, с автомобил с германска регистрация, и са напуснали страната през граничния пункт „Калотина“ само часове след палежа.
СГС разреши европейска заповед за арест за двама германски граждани, обвинени за палеж на антени на Starlink
Подобни инциденти има и в други европейски държави, например в Полша, но засега няма доказана връзка между отделните атаки.Редактор: Мария Барабашка
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