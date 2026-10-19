Софийският градски съд разреши издаването на европейски заповеди за арест за двама германски граждани – Зуека Ислам и Тирпан Бейетоллах. Те са обвинени задочно за палеж на антени на сателитната система Starlink и са обявени за общодържавно издирване.

Според прокуратурата при пожара три от антените са изгорели напълно, две са частично унищожени, а още три са били засегнати. Съществувала е опасност огънят да обхване и административна сграда. Нанесени са значителни материални щети.

По данни на разследването двамата мъже пристигнали в България с автомобил с германски регистрационни номера, собственост на гражданин на Косово. Те влезли в страната през граничния пункт „Калотина“ в 5:37 ч., като декларирали, че пътуват с туристическа цел. Напуснали България в 23:55 ч. отново в посока Сърбия.

Трима задържани в Германия за пожара в станция на Starlink в Полша

Разследващите посочват, че предполагаемите извършители използвали ръкавици и маски. Установени са и времето на пристигането им, и моментът на отпътуването им от страната. Не е известно къде пребивават в чужбина.

Прокуратурата е постановила задържането им за срок до 72 часа.

Защитата оспори обвиненията пред съда, като посочи, че е възможно двамата да не са извършителите на престъплението. Съдът обаче прие, че са налице достатъчно данни за обосновано предположение за съпричастността им към палежа. Свидетели, сред които служители и експерти, намирали се на смяна, дали показания за времето на пожара. Друг свидетел заявил, че видял два силуета.

Магистратите приеха още, че съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление. Това е сред основанията за разрешаването на европейските заповеди за арест.