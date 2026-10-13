Германия задържа трима души във връзка с пожара, избухнал на 23 септември в станция за интернет връзка на Starlink в Полша. Става дума за двама турски граждани и една жена.

Според местните власти зад случилото се стои Русия.

На двамата турци ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване. По отношение на жената, смята се, че тя може би е била шофьор на двамата мъже. Прокуратурата ще прецени степента на участието ѝ в случая и дали да поиска екстрадирането ѝ в Полша.

Пожарът през септември обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия.

Полша подозира саботаж след пожар в станция на Starlink

"Нямаме никакво съмнение, че зад този саботажен акт стоят руските служби, като трябва да се добави, че руските служби все по-често прибягват до лица, свързани с престъпния свят", заяви министърът по въпросите на специалните служби в Полша Томаш Шемоняк.

Полският премиер Доналд Туск определи случая като „поредния акт на хибридна война“.

Редактор: Ивета Костадинова