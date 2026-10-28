Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (27.10.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (27.10.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (27.10.2026 - обедна) Прогноза за времето (27.10.2026 - обедна) 28 октомври 2026 12:21 НС не успя да събере кворум за извънредно заседание Прогноза за времето (28.10.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (27.10.2026 - обедна) Рязко застудяване в началото на ноември, възможни са снеговалежи Прогноза за времето (27.10.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цветина Петрова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Тирове се удариха челно на пътя София – Варна Великобритания удължи лиценза за дейността на дружествата от групата „Лукойл“ в България Затвориха търговски обект в Пазарджик заради лоша хигиена Мъж, потрошил патрулка с метален стол, отново е в ареста заради заплахи към полицаи Поредно заседание по делото за смъртта на Филип, убит на пешеходна пътека в София Огнище на шарка по овцете и козите установиха в Шабла България се присъединява към споразумение за спасяване при авиационни произшествия Държавата е изплатила над 330 000 евро обезщетения за бавно правосъдие Доц. Момчил Дойчев: Ударът край Шабла не е случаен, а сигнал от Русия към НАТО Надзорният съвет на НОИ с нови членове Отпускат близо 5 млн. евро за осигуровки на работещи ученици и иновации в образованието Защо по-високите глоби не решават проблема с катастрофите? Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море МС предлага адмирал Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността началник на отбраната Комисар Екатерина Захариева идва на посещение в България Арестуваха на „Капитан Андреево“ нидерландец, издирван за наркотрафик и търговия с оръжия Дронове поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра Поскъпват ли онлайн покупките заради новата такса за малките пратки Тревожността невинаги е проблем - понякога е сигнал, че трябва да променим нещо Война срещу веригите или реален контрол: Икономисти разкритикуваха проверките за цените „Топлофикация“ започва поетапно пускане на парното в София ДАНС проверява 84 пътни обекта и строителни договори за над 411 млн. лева ДПС твърди, че арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица били предварително решени ПП: Ако бюджетът беше толкова хубав, щяха да го покажат преди изборите Изостава ли България от Румъния и Турция в мерките за сигурност в Черно море ДБ внася в парламента декларация, с която да се потвърди, че няма да изпращаме войници в Украйна Премиерът обеща да няма нов ръст цените на тока и парното през този отоплителен сезон Радев за Бюджет 2027: Преговаряме с ЕК за доходите и социалните плащания, не искам да прибързваме България очаква екстрадиция на задържаните за палежа на антените на Starlink Какво следва за прокурорския син след европейската заповед за арест Министерският съвет одобри придобиване на нови ракети и участие в проект срещу дронове Атакуваният с дрон кораб „Хорив“ навлезе в българската икономическа зона в Черно море Асен Василев: В Бюджет 2027 е заложено инфлацията да расте по-бързо от доходите Десетки български кораби са блокирани в Дунав край Унгария Близки и колеги на Милен Цветков за предсрочното освобождаване на Кристиян Николов: Това дело беше второто му убийство 16% от българите не могат да си позволят да поддържат дома си достатъчно топъл „Живеем в постоянен страх“: Психично болна жена напада хора във Варна (ВИДЕО) Автобус с пътници и два камиона се запалиха след катастрофа на пътя Русе-София, двама загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ) „Булгаргаз” ще внесе ново предложение в КЕВР за цената на природния газ за ноември НС не успя да събере кворум за извънредно заседание Прогноза за времето (28.10.2026 - сутрешна) Черният петък наближава: Как да се предпазим от капаните на нелоялните търговци? Горящ автомобил затруднява движението по „Струма“ към Перник Родителите, загубили 10-годишния си син след близо 2 часа чакане в „Пирогов“, обвиняват болницата "Челюсти": Какво се случи на изборите за президент и какво предстои на балотажа Ограничават паркирането около "Арена 8888" в София в деня на балотажа Въздушна линейка транспортира жена в тежко състояние след катастрофа във Великотърновско ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА