Софийският градски съд разреши разпита на още четирима свидетели по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов през март 2022 г. Сред тях са бившият финансов министър Асен Василев, бившият вътрешен министър Бойко Рашков, председателят на ДАНС Пламен Тончев и бившият заместник-председател на агенцията Петър Петров.

Искането беше направено от прокуратурата, след като свидетели по делото посочиха, че четиримата са присъствали на среща в кабинета на тогавашния министър-председател, на която е било обсъждано предстоящото задържане на Борисов. Съдът насрочи следващото заседание за 7 декември от 10:00 часа, когато трябва да бъдат разпитани Асен Василев и Бойко Рашков.

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На днешното заседание показания дадоха началникът на Националната служба за охрана ген.-майор Емил Тонев и бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров, който понастоящем е депутат от „Прогресивна България“.

Ген. Емил Тонев с разказ за наздравици след ареста

Пред съда началникът на НСО разказа, че в деня на ареста на Борисов получил телефонно обаждане от тогавашния премиер Кирил Петков с искане да отиде в Министерския съвет. „Министър-председателят Кирил Петков ми се обади по телефона да се явя в Министерския съвет“, заяви Тонев, цитиран от БГНЕС. По думите му срещата се състояла между 16:00 и 17:00 часа, а предварително не знаел какъв е поводът за нея. Когато пристигнал в кабинета на премиера, там се намирал и Асен Василев.

Тонев посочи, че именно от Кирил Петков научил за предстоящия арест на Борисов. Началникът на НСО обясни, че присъствието му било необходимо, защото по това време лидерът на ГЕРБ бил охраняван от държавната служба и нейният екип трябвало да съдейства на полицейските служители. „Коментираше се, че ще се направи обиск и ще се намерят чували с пари“, разказа той.

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По думите му по време на срещата бил повдигнат и въпросът дали Борисов да бъде изведен от дома си с белезници. „Мисля, че беше Асен Василев“, отговори Тонев на въпрос кой е коментирал тази възможност. Той уточни, че няма конкретен спомен Кирил Петков да е настоявал за поставянето на белезници. Генералът посочи, че след като разбрал за предстоящата акция, уведомил служителите на НСО, охраняващи Борисов, че трябва да окажат съдействие на полицията.

В показанията си Тонев заяви още, че на срещата в Министерския съвет присъствали Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно според неговите спомени в кабинета пристигнали Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер, съпругата му Виолета Лорер и Румен Спецов. Тонев разказа пред съда, че присъстващите били радостни от новината за ареста и вдигали наздравици. Тези твърдения са част от свидетелските му показания и предстои да бъдат преценени от съда заедно с останалите доказателства по делото.

Петър Тодоров: Не знаех за ареста, научих непосредствено преди акцията

Бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров потвърди пред съда, че не е бил предварително информиран за задържането на Бойко Борисов, въпреки ръководната си длъжност в министерството. По думите му е научил за акцията малко преди провеждането ѝ. Впоследствие поискал обяснение от тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и директора на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев защо не е бил уведомен, но не получил удовлетворителен отговор.

Тодоров заяви още, че още при встъпването си в длъжност е разговарял с Рашков и е подчертал, че не желае да участва в политически мотивирани обвинения или уволнения на служители на МВР. Бившият главен секретар разказа и какво се е случило след задържането на Борисов. „Когато откараха Борисов, аз зададох въпроса – в крайна сметка какво намерихте“, посочи той. По думите му отговорът бил, че при претърсването не е открито нищо.

Тодоров коментира и въпроса кой е давал указания във връзка с акцията. „Не съм проследил реплика по реплика, но от това, което съм разбрал, разпореждания са давали както Кирил Петков, така и Асен Василев. Равностойно и двамата“, заяви той.

След заседанието наблюдаващият прокурор Ангел Кънев обяви, че ще поиска като свидетел да бъде призован и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Обвинението обмисля да настоява и за разпит на бизнесмена Васил Божков, тъй като името му е споменавано от голяма част от свидетелите във връзка с показанията, послужили като основание за разследването. Нито един от разпитаните до момента свидетели по делото срещу Кирил Петков не е разколебал обвинителната теза, добави Кънев.

Магистратът обясни, че в съдебната фаза на процеса някои свидетели са започнали да съобщават обстоятелства, които не са били посочени по време на досъдебното производство. Именно затова прокуратурата е поискала разпитите на Асен Василев и Бойко Рашков.

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Как се стигна до делото срещу Кирил Петков?

На 17 март 2022 г. полицията задържа Бойко Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова. Акцията беше проведена от Главна дирекция „Национална полиция“ по разследване за предполагаемо изнудване, започнало след сигнал на гражданското сдружение БОЕЦ, основан на твърдения на бизнесмена Васил Божков.

Тримата бяха освободени, а впоследствие съдът обяви заповедите за задържането им за незаконни. По-късно прокуратурата повдигна обвинение на Кирил Петков за длъжностни престъпления, свързани с действията му като министър-председател около ареста.

Според обвинението Петков е превишил правомощията си, като е разпоредил действия на полицейски служители, без да има законово основание за това. Бившият премиер оспорва обвиненията. Отделно от наказателното производство Борисов води и дело за клевета срещу Петков заради негови публични изявления, свързани със задържането. Предстои съдът да изслуша новите свидетели и да прецени дали показанията им подкрепят обвинителната теза. До окончателно произнасяне на съда Кирил Петков се счита за невинен.

Редактор: Цветина Петкова