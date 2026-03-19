Софийският градски съд заседава отново по делото срещу Кирил Петков. Магистратите трябва да решат кои ще са последните свидетели, които ще бъдат разпитани по време на процеса.

До момента пред разследващите и съда показания не е давал лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Европрокуратурата: Нямаме общо с ареста на Бойко Борисов преди 4 г.

Петков е подсъдим за това, че като министър-председател е превишил правата си е наредил задържането на Борисов, бившия финансов министър Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севдалина Арнаудова.

