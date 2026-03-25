Това ще се случи в 03.00 ч. на 29 март
Местим стрелките на часовниците този уикенд. В 03:00 ч. на 29 март 2026 г. се въвежда лятното часово време, съобщиха от Българския институт по метрология.
Лятното часово време се въвежда в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.
През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.
Източник: Петра Куртева, БТА
