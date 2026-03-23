До края на март и в първите дни на април времето ще остане в настоящата по-динамична фаза. Предстоят дни с напоителни пролетни дъждове с риск от наводнения, както и снеговалежи в ниската част на страната.

Последната пълна седмица на март започва така, както приключва изминалата - със значителна облачност почти над цялата страна и в понеделник, и във вторник. Кратки разкъсвания на облаците ще има в Югозападна България. Валежите в първи ден ще са на повече места в Източна България, във втория - в южната половина на страната. Ще вали дъжд, а снежната граница ще е в средния и високия планински пояс.

Температурите ще останат без особени движения. Сутрините температурата ще се колебае около и над нулата, в часовете следобед - от 8 до 13 градуса в понеделник и между 10 и 15-16 във вторник.

В средата на седмицата се очертава по-спокоен период с по-чести разкъсвания на облаците и оскъдни локални превалявания от дъжд предимно в планините. Ще се стопли и дневните максимални температури ще се повишат за кратко между 13 и 18 градуса.

В последните 3 дни на настоящата седмица предстои по-драматичен обрат. Страната ни ще попадне в обхвата на циклон. От запад на изток в петък ще премине фронт с интензивни дъждове и гръмотевични процеси, по-изявени и с риск от градушка в източната половина на страната.

В същото време бързото нахлуване на студен въздух ще е причина в Западна и тук-там в Централна България дъждът да се обърне в сняг. Възможни са усложнения с трафика по планинските проходи. През почивните дни, когато ще преминем към лятно часово време, валежите ще продължат, но ще са с краткотраен и локален характер - от дъжд и сняг в планинската и на места в предпланинската зона.

Температурите ще се понижат и в котловините на Западна България в почивните дни при смяната на часовото време рано сутрин термометрите ще са под нулата, до минус 3 - минус 4. Дневните температури ще са между 8 и 13 градуса.

Динамична обстановка ще се оформи и в първите дни на следващия месец (2-4 април) - с интензивни валежи, на места със значителни извалявания. В хода на застудяването отново ще има риск от снеговалеж.

Ранните прогнози не допускат драстично ниски температури. В студените часове в котловините на Западна и Централна България е възможно термометърът да пада до минус 4 - минус 5 градуса. Дневните стойности ще са между 5 и 10 градуса.