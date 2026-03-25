В новия епизод на NOVA LAB ГРИЖА водещата Даниела Пехливанова представя личната история на Нели Георгиева – история, която преплита стремежа към красота с опасността от прекрачване на границите в пластичната хирургия. Нейният път е свидетелство за измамното търсене на външно съвършенство, последвано от горчиви прозрения, медицински грешки и тежки здравословни проблеми.

⇒ Началото на едно преобразяване

Пътят на Нели към операционната маса започва едва на 18-годишна възраст. „Тогава беше първият ми сблъсък с пластичната хирургия”, спомня си тя. От дистанцията на опита днес тя признава: „Беше прекалено рано”. Младата Нели е била твърдо решена, че ако оперира носа си, по някакъв начин ще подобри начина си на живот, неслушайки никого – дори собствените си родители.

⇒ Пътят към унификация и пробуждането

Тази фиксация я отвежда до стремеж към напълно „унифициран“ външен вид. „В един момент стигнах до ситуация, в която визията ми беше абсолютно предвидима: руса коса, големи гърди – всичко „перфектно”. Нели споделя още: „Даже имам фотосесия за „Плейбой”. Всичко това е било движено от желанието да докажа нещо на себе си. Но истината е, че не се чувстваш перфектна”.

Кожата помни: Меланомът, митовете за солариума и истинската „Грижа“ за здравето

Когато външната цел е постигната, настъпва тежка екзистенциална криза. „Усещането, че въпреки промяната пак не се чувстваш стойностен, е безумно”, казва тя. Оттук започват и здравословните проблеми, които я „разфокусират“ от суетата. В крайна сметка тя премахва имплантите, осъзнавайки, че те са били в основата на много от бедите ѝ, а системното гладуване е увредило организма и хормоналния ѝ баланс. Гледайки се в огледалото след тези трансформации, Нели трудно приема реалността – от корицата на „Плейбой” до състояние с опадала коса и разрушено здраве.

⇒ Одисея от пет операции на носа

Нели претърпява общо пет ринопластики. Запитана дали след последната се е почувствала така, както е мечтала на 18, тя категорично отговаря: „Не, защото проблемът никога не е бил в носа. Проблемът винаги е бил във вътрешното усещане за принадлежност и ниската себеоценка”.

В продължение на 15 години тя се доверява на различни лекари, включително и на „светила” в България, но всеки път резултатът е фиаско. Накрая се налага да замине за чужбина, където след още две операции лекарите успяват да постигнат приемлив вид на лицето ѝ. Тя признава, че е действала по детски при избора на първия си хирург, подведена от медийна реклама. Операцията се е състояла в апартамент, под локална упойка, а по-късно разбира, че въпросният специалист дори нямал право да използва обща анестезия. Майка ѝ, макар и твърдо против, дала парите за интервенцията, „само за да ѝ се махне това от главата”.

⇒ Истинската красота и опасностите днес

Днес Нели отхвърля идеята за стандартизираната красота. Тя вярва, че „красотата е в малките дефекти”, които ни правят индивидуални и незабравими.

Тя е основател на групата „(Без)Опасна красота”, където ежедневно получава десетки снимки на жени с усложнения от некачествени процедури – от изкривени лица след ботокс до некрози и лимфедеми. „99% от тези случаи нямаше да съществуват, ако процедурите бяха извършени в медицински кабинет от квалифициран лекар”, подчертава тя. Нели призовава пациентите да се образоват, да проверяват специалистите и да не се доверяват сляпо на Инстаграм профили.

Социалните медии и филтрите създават сериозен дисонанс между реалността и виртуалния образ, което води до тежки психологически разстройства. Тя отбелязва, че дори платформи като TikTok вече ограничават определени филтри поради вредното им влияние върху психиката.

⇒ Размисли за самоприемането и обществото

Нели признава, че и до днес невинаги се харесва, но се учи да гради самооценката си върху важните неща в живота. Тя вижда в страха от остаряването и отчаяния стремеж към младост причината за появата на толкова много „странни лица” по улиците. Сравнява българското общество, което е силно фиксирано върху външните белези, с това в Англия, където „човек може да излезе по пижама в градския транспорт и никой няма да го погледне лошо”. Според нея този фокус върху показността у нас е резултат от комплекси за малоценност и бедност. „Моделът, който се налага, е безумен, а българката сама по себе си е изключително красива жена”, заключава тя.