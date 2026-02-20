В дебютния епизод на новия здравен подкаст NOVA Lab „Грижа“, водещата Даниела Пехливанова се срещна с д-р Александра Макенджиева – дерматолог с богат опит в Германия и България. Разговорът се фокусира върху най-сериозните заплахи за най-големия човешки орган, превенцията на рака на кожата и развенчаването на популярни маркетингови стратегии в козметиката.

Личната битка с меланома: Когато диагнозата се появи на 22

Д-р Александра Макенджиева е дерматолог, чийто професионален път е тясно преплетен с личната ѝ история. Тя споделя, че два пъти е била диагностицирана с меланом – веднъж на 22-годишна и веднъж на 28-годишна възраст. Причината според нея се крие в детството. „Кожата помни. Едно единствено сериозно изгаряне в детството може да увеличи шанса до 70% за развитие на меланом на по-късна възраст“, обяснява тя.

Самата тя си спомня тежки изгаряния по гърба всяко лято, което е довело до появата на раковото образувание в ранна младост. Меланомът е един от най-агресивните видове рак, но открит навреме чрез рутинен преглед, е напълно лечим, какъвто е и нейният случай.

Митът за „здравословния тен“ и капанът на солариумите

Дерматологът категорично отхвърля концепцията за здравословен тен. Всяко потъмняване на кожата е защитна реакция. „Всяко едно потъмняване означава, че кожата се чувства в опасност и започва да произвежда повече меланин, за да се предпази от лъчите“, подчертава д-р Макенджиева.

Особено остра е критиката ѝ към солариумите, които тя определя като „маркетингов трик“. Според нея твърденията, че солариумът е безопасен или че помага за синтеза на витамин D, са неверни. „През зимата в нашите географски ширини не можем да произвеждаме витамин D поради ъгъла на слънцестоене. Използването на солариум за тази цел е неоправдано и опасно“, пояснява лекарят. Тя добавя, че кремовете, продавани в солариумите, не предпазват кожата от вредните лъчи, а често са просто средство за ускоряване на пигментацията.

Витамин D и слънцето: Сянката като индикатор

Един от най-полезните съвети в разговора беше как сами да проверим дали тялото ни синтезира витамин D. „Застанете с гръб към слънцето и вижте сянката си. Ако тя е по-дълга от вас, ъгълът на лъчите не е подходящ за производство на витамин D“, разяснява д-р Макенджиева.

Тя уточнява, че за набавянето на дневната доза са нужни само 10-15 минути излагане на слънце през лятото, като при по-възрастните пациенти този процес е затруднен поради физиологични промени в кожата и органите.

Рутината: По-малкото е повече

В света на 10-степенните козметични процедури д-р Макенджиева се застъпва за минимализма. Тя твърди, че за здравата кожа са достатъчни само три продукта:

► Измивен продукт

► Хидратация

► Слънцезащита

Тя предупреждава, че прекаляването с козметика често нарушава кожната бариера и води до дерматити или акне. Интересен е фактът, че мазната кожа също има нужда от хидратация. „Прекомерното омазняване всъщност означава, че на кожата не се дава достатъчно хидратация и тя се опитва да се предпази чрез свръхпроизводство на себум“, обяснява тя.

Естетичната медицина: Спирачка пред „конвейера“

Като специалист, работещ в естетичната сфера, д-р Макенджиева често отказва процедури. Тя изразява несъгласие с модата на „еднаквите лица“ и стремежа към изкуствени корекции, провокирани от несигурност или социален натиск. „Не искам след моя кабинет да излизат пациенти, които са еднакви. Да ги правим на конвейер“, споделя тя. Според нея ролята на лекаря е да прецени не само физическото, но и психическото състояние на пациента преди да пристъпи към корекции.

Предизвикателство за кожния микробиом

В края на разговора д-р Макенджиева отправи предизвикателство към зрителите: в продължение на две седмици да мият лицето си сутрин само с хладка вода. Според нея нощният себум е защитен филм, който кожата произвежда, за да се бори със свободните радикали през деня, и премахването му с агресивни гелове сутрин не винаги е полезно.

„Кожата е огледало на нашия начин на живот. Сън, хидратация и защита – това е формулата за дълголетие на кожата“, заключава д-р Макенджиева.

Пълният епизод на „Грижа“ с Даниела Пехливанова с д-р Александра Макенджиева е достъпен в YouTube канала на NOVA Lab.