Започна полагането на асфалт в затворения за основен ремонт 320-метров участък на „Дунав мост” при Русе, съобщиха от пресцентъра на АПИ. В платното за България, в което в момента се работи, е положен долен асфалтов пласт, поставена е хидроизолация по пътната плоча и по външната тротоарна зона, монтират се реставрираният пешеходен парапет и стоманените плочи при вътрешната тротоарна зона.

В следващите дни по график ще продължи производството на стоманобетонни пътни панели, монтирането на пешеходния парапет и полагането на асфалтобетон.

На обекта се работи ежедневно, като целта е в почивните дни за Великден, които тази година са от 10 до 13 април, движението по „Дунав мост” при Русе да е без ограничения в двете платна, информират от АПИ.

Предвижда се в последния работен ден преди празниците - на 9 април, да бъде възстановено преминаването в участъка, в който в момента се работи. По този начин на шофьорите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението.

След Великден строително-монтажните работи ще продължат в последните 320 метра от съоръжението, в платното за Румъния.

Снимка: Пресцентър АПИ

Основният ремонт на „Дунав мост” се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да наложи непредвидени дейности.

