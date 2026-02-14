Заради образувала се километрична опашка от автомобили на румънска територия, от днес е променен т. нар. „адаптивен режим“ на преминаване през "Дунав мост" при Русе – Гюргево. Това съобщи областният управител Драгомир Драганов.

Досега трафикът от двете страни на реката се регулираше на равни интервали по 20 минути. Поради струпването на голям брой пътуващи, предимно туристи към България, временното разпределение е следното:

• от Румъния към България се пропускат автомобили за 20 минути, а обратно към Румъния – за 10 минути.

Стотици камиони останаха блокирани на пътя за „Дунав мост 2” от неделя вечерта

По-рано днес интервалът за преминаване към България бе удължен дори на 30 минути. Румънските власти временно ограничиха тежкотоварния трафик, за да улеснят преминаването.

„Очакваме този режим да продължи най-късно до полунощ днес. В случай на струпване на повече автомобили от българска страна, граничните власти ще удължат периода на пропускане към Румъния“, обясни Драганов.

Той уточни, че основният ремонт на българския участък, започнал на 10 юли 2024 г., се изпълнява в срок. Работите се очаква да приключат до средата на юли тази година.

