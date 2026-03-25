Петима души са задържани за срок до 72 часа заради разкритата схема с над 1,2 млн. фалшиви евробанкноти, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

В понеделник вечерта беше проведена акция на ГДБОП, при която бяха открити големи количества неистински банкноти в София и Пазарджик. Печатницата беше разкрита в Румъния.

Сред задържаните има двама български, двама румънски и един италиански гражданин. По данни на прокуратурата фалшивите пари са държани в автомобили в София и в жилище в Пазарджик. При акцията е открит и близо килограм кокаин, за който един от обвиняемите носи персонална отговорност.

В рамките на операцията са извършени множество претърсвания, обиски и изземвания. По-рано от МВР съобщиха, че групата е била наблюдавана при влизането ѝ в страната, а с действията си службите са предотвратили разпространението на фалшивите банкноти на пазара.

Очаква се на 26 март прокуратурата да поиска от съда постоянен арест за задържаните.