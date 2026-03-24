1 212 300 фалшиви евро банкноти са разкрити след проведената в понеделник акция на ГДБОП. Задържани са петима души, сред тях - румънски и италиански граждани, които според разследващите са посещавали редовно България с цел изготвяне и разпространение на фалшиви пари с номинал от 100 евро.

При акция на ГДБОП в София: Откриха фалшиви банкноти на стойност 1 млн. евро (ВИДЕО)

Разследването довело и до Пазарджик, където са открити още 200 000 фалшиви евро, както и 1 килограм кокаин. На място е задържан италиански гражданин.

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния. Очаква се допълнителна информация за мащаба на схемата и евентуални други замесени лица.

