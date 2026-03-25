Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов е подал жалба до Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението му за назначаване на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

В жалбата си министърът настоява съдът да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС за това дали т.нар. „вечен мандат“ е съвместим с правото на Блока. Според него тълкуването на прокурорската колегия на практика създава възможност временно изпълняващият длъжността да остане безсрочно на поста.

Повод за спора е решението от 2023 г., с което Борислав Сарафов беше назначен за изпълняващ функциите главен прокурор до избор на титуляр. По думите на Янкулов липсата на ясен срок превръща временната позиция в постоянна, което противоречи на принципа на мандатност и на основите на правовата държава.

Министърът се позовава и на практика на европейското право, според която съдилищата могат да преценяват валидността на назначенията на висши съдебни длъжности. В жалбата се изтъкват и допълнителни аргументи, включително липса на компетентност на прокурорската колегия и противоречия в собствените ѝ мотиви.

