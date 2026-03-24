Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внася жалба срещу отказа на Прокурорската колегия на ВСС относно избор на нов и.ф. главен прокурор.

''Първо ще атакувам отказа на ВСС да разгледа предложението ми. Днес трябва да финализираме и да подадем жалбата пред Върховния административен съд срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да разгледа предложението за определяне на нов временно изпълняващ функциите на главен прокурор'', обяви той преди заседание на Съдийската колегия на ВСС.

Прокурорската колегия остави без разглеждане искането на правосъдния министър за нов и.ф. главен прокурор

Янкулов обясни, че големият проблем е произнасянето на колегията, с което въвежда "временен вечен мандат" за Сарафов, чието изтичане зависи от "сбъдването или бъдещо несигурно събитие" - избор на титуляр или той самият да реши, че не иска да изпълнява тези функции. По думите му това нещо противоречи на всички възможни принципи на правовата държава и доброто управление.

На 11 март Прокурорската колегия единодушно реши да остави без разглеждане предложението на служебния министър за определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Решението може да се обжалва пред ВАС до 25 март.

