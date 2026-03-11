Снимка: БТА
Какво ще последва от твърденията на доскорошния български европрокурор Теодора Георгиева за оказван натиск върху нея
Миналата седмица Пленумът на ВСС прехвърли казуса към ресорната колегия
Прокурорската колегия единодушно остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Мотивът - министърът няма право да прави такова искане, тъй като се касае за изпълняващ функциите, а не за титуляр на поста.
Миналата седмица по искане на Янкулов с този казус се зае Пленумът на ВСС. След 6-часово заседание магистратите прецениха, че подобни въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.
Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Борислав Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнася правилото, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.
Преди днешното заседание Янкулов направи коментар пред журналисти. „До момента като че ли поведението на Прокурорската колегия показва нежелание да се занимава с този въпрос. Така имаме 3 години Сарафов временен главен прокурор, без яснота кога ще приключи този мандат”, заяви той. „Моето становище е, че трябва да има произнасяне по същество, за да бъде прекратена тази тежка криза на правовата държава”, допълни Янкулов.
