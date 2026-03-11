Прокурорската колегия единодушно остави без разглеждане искането на служебния правосъден министър Андрей Янкулов за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Мотивът - министърът няма право да прави такова искане, тъй като се касае за изпълняващ функциите, а не за титуляр на поста.

Миналата седмица по искане на Янкулов с този казус се зае Пленумът на ВСС. След 6-часово заседание магистратите прецениха, че подобни въпроси са в компетенциите на ресорната колегия.

Преди година именно представителите на държавното обвинение във ВСС излязоха със становище, че Борислав Сарафов е в заварено положение. Според тях за него не се отнася правилото, че може да остане на поста главен прокурор не повече от 6 месеца.