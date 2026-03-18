Европейската прокуратура отрече да има общо с ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов преди 4 години. Ръководителят ѝ Лаура Кьовеши уточни, че към този момент Прокуратурата на ЕС не е водила разследване

Обвинител номер едно в ЕС не даде подробности за случая с прокурор Теодора Георгиева заради неприключили процедури, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Кьовеши отказа днес да запознае евродепутатите от комисиите на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, и по бюджетен контрол, с подробности по случая с българския европейски прокурор. Ръководителят представи доклада за дейността на Европрокуратурата през миналата година.

В отговор на въпроси тя посочи, че е била предприета дисциплинарна процедура срещу Георгиева. „Това беше вътрешна процедура. След това съставихме комисия, която да провери допълнително установените факти. Заключението беше, че е имало неправомерно поведение по три направления”, поясни Кьовеши. „Решихме да поискаме от ЕП, Европейската комисия и Съвета на ЕС този прокурор да бъде отстранен, така предвиждат правилата. Не мога да обясня повече, защото по-голямата част от установените данни са свързани с оперативна информация по неприключили разследвания. Ще изчакаме процедурата да завърши”, добави тя.

Кьовеши отбеляза, че в последните години заради честите предсрочни избори в България е следвала смяна на министрите на правосъдието и това е дало отражение. „Мисля, че от гледна точка на предприемането на разследвания си вършим работата, въпреки че в началото на дейността на Европейската прокуратура квотата за българския екип европейски делегирани прокурори не беше изцяло запълнена”, посочи тя. По думите ѝ 18 разследвания на Европейската прокуратура у нас днес са в съдебна фаза и може би ще има още присъди.

В общото си изложение европейският главен прокурор отбеляза, че Прокуратурата на ЕС разследва съмнения за измами за над 45 милиарда евро от европейския бюджет. „Разкрихме престъпни организации, които източват европейския бюджет. Равнището на тези измами беше подценено”, каза Кьовеши.

„Не бях назначена, за да замитам проблемите под килима. Работих така, че законът да се прилага еднакво за всички и дадох всичко от себе си”, добави тя. По нейни думи Андрес Ритер, който поема ръководството на Европейската прокуратура от есента, ще поддържа работата на най-високо равнище.

