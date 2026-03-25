От сряда пътуването с автобус от Пловдив поскъпва с между 20 и 25 процента. Увеличението засяга както междуселищните линии, така и част от по-кратките маршрути в областта. Най-сериозен е скокът при билетите до София, които вече струват около 9.20 евро при досегашни 7.50 евро.

Пътници коментират, че повишението не е приятно, но е неизбежно. Част от тях споделят, че няма да променят навиците си въпреки по-високите цени, тъй като разчитат на транспорта за работа. Други са по-критични и отбелязват, че поскъпването се отразява на бюджета им, но „когато е наложително и нямаш избор - плащаш и се качваш“. Има и хора, които вече ограничават пътуванията си заради ниските доходи.

Ще поскъпнат ли автобусните билети заради скока в цените на горивата

Освен линиите до София, по-скъпи стават и билетите до седем населени места в Пловдивско, като увеличението при тях е с около 50 евроцента.

От транспортния бранш обясняват, че основната причина е рязкото поскъпване на дизеловото гориво през последните седмици. „Общо увеличението е 20-25 процента на различните линии и то се дължи реално на повишената цена на горивото“, заяви превозвачът Петко Ангелов. По думите му не се очаква сериозен отлив на пътници, тъй като хората разбират ситуацията.

Пловдивчани на протест за модерен и по-надежден градски транспорт

Предстои превозвачите да се срещнат с премиера и служебния транспортен министър. От бранша настояват за държавна подкрепа и предлагат компенсации на база изразходвано гориво, по модел, прилаган в други европейски държави. Сред исканията им е и отсрочка за лизинговите вноски за новите рейсове - мярка, която беше приложена по време на COVID кризата. В противен случай предупреждават, че е възможно да се стигне до съкращаване на курсове и дори закриване на линии.