Въпреки повишението в цените на горивата заради конфликта в Близкия изток, към момента не се очаква поскъпване на автобусните билети преди Великден. Това заяви инж. Георги Милошев от Конфедерация на автобусните превозвачи в България.

По думите му повече от две седмици след началото на конфликта, браншът успява да задържи цените стабилни както по вътрешните линии, така и при международните превози. „Засега няма осезаемо увеличение на цените на билетите“, подчерта Милошев.

Той обясни, че около 41% от стойността на автобусния билет се формира от цената на горивото, което означава, че при трайно поскъпване натиск върху цените е неизбежен. Въпреки това, превозвачите не могат да увеличават тарифите свободно. „Има регулации и европейски правила – цените могат да се повишават в рамките на инфлацията за страната, която в момента е около 3,5%“, уточни той.

Как се движат цените на горивата и има ли спекула?

Според Милошев, ако гражданите закупят билети за празниците още сега, няма да усетят промяна в цените. „Няма никакво увеличение за Великден. Това е начинът браншът да запази спокойствие сред пътуващите“, каза още той.

В същото време секторът настоява за държавна подкрепа при продължаващ ръст на разходите. „Компенсациите са важни, както беше по време на COVID кризата. Те помогнаха да се избегнат масови фалити“, припомни Милошев.

По думите му отлагането на увеличението на ТОЛ таксите също е положителна стъпка, макар ефектът да е по-осезаем при междуградските и международните линии.

От бранша предупреждават, че при продължително поскъпване на горивата могат да се появят сериозни затруднения, особено за по-малките превозвачи. Засега обаче секторът се стреми да задържи цените стабилни поне до края на празничния период.