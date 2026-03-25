Случаите на морбили у нас продължават да растат, а Министерството на здравеопазването разпореди извънредна имунизация. В община Бяла Слатина, област Враца, общо 17 души са заболели, като за момента лабораторно потвърдените случаи са девет. Засегнатите са деца на възраст от 5 месеца до 15 години, както и един представител на медицинския персонал. Към момента всички болни са в стабилно състояние.

Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова обясни в ефира на „Твоят ден”, че личните лекари активно издирват децата, пропуснали задължителните имунизации.

Според д-р Николова част от родителите продължават да отлагат ваксинацията. „В последно време има и доста антиваксърски настроения или може би малко се неглижира въпросът, смята се, че може да се отложи по-далеч във времето”, посочи лекарят.

Проверка показва, че от първите седем случая във Врачанско само едно дете е имало ваксина. Към момента данните за имунизационния обхват в региона са под препоръчителните 95% - 89% при 13-месечните деца и 82% при 12-годишните.

„Непрекъснато говорим, че трябва да имаме висок процент на обхванати подлежащи – трябва да се движи около 95%, за да сме сигурни, че няма да се случват такива взривове на заболяването, така, както в момента”, подчерта д-р Николова.

Тя разясни и какви са основните признаци на инфекцията: „Симптомите са висока температура, която може да достигне до 39 градуса, сълзене от очите, болки в гърлото, обилна хрема. Появява се характерен обрив, който започва от лицето – около носа, около устните, зад ушите и постепенно обхваща гърдите и раменете. Прилича на географска карта - много е специфичен, лесно се разпознава”.

Целия разговор гледайте във видеото.