Изследват още деца от Врачанско за морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 9, проверяват се още 8 проби. Миналата седмица бяха регистрирани първите заразени на възраст от 5 месеца до 7 години, припомнят от Министерството на здравеопазването. Новорегистрираните са деца на възраст от 11 м до 15 г., както и 1 лице медицински персонал. Някои от заразените са в болница.

При поява на обрив или зачервяване на очите (конюнктивит), придружени с повишаване на температурата, родителите следва да изолират детето и да се консултират при първа възможност с лекар.

От Министерството на здравеопазването призовават родителите да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Ваксината е част от задължителния имунизационен календар и се поставя безплатно. Тя е доказано безопасна и е най-ефективната защита.

