Здравните власти започват кампания по имунизация срещу морбили. Това се случва, след като бе потвърдено за първото огнище за годината у нас – в Бяла Слатина.

Обхватът на ваксинацията срещу морбили в България е рекордно нисък за последните 10-15 години. Тенденциите за спад в имунизациите обхващат цяла Европа. Предварителните данни от изминалата 2025 година показват по-малко деца с поставена първа доза на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола – след навършване на 13 месеца, и още по-сериозен спад при втората доза.

Здравното министерство започва извънредна имунизация срещу морбили

Морбилите, познати и като дребна шарка, имат характерни и за други заболявания симптоми – като хрема, температура, както и секрети от носа и очите. Но и по-разпознаваеми – като обривите по цялото тяло. Всеки трети, който не е ваксиниран, се сблъсква с усложнения – на зрението и слуха, но и по-сериозни като пневмония или мозъчни възпаления.

Първото огнище на морбили за тази година у нас е в Бяла Слатина. Част от децата за кратко са в местната болница – но след това ги насочват към Плевенската. "Първоначално бяха 4, станаха 5-6. Днес вече са 7 деца с диагноза морбили от района на Бяла Слатина. Постъпиха в силно увредено общо състояние, но лечението даде ефект. Сега са в много подобрено общо състояние", заяви началникът на Клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен, проф. д-р Цеца Дойчинова.

Лекарите се опасяват за посредващи случаи на заболели. "Всички деца са били в едно и също лечебно заведение и там са имали контакт не само помежду си, но и с други деца и аз смятам, че ще има и други деца с тази същата диагноза", каза проф. д-р Дойчинова.

Само едно от осемте деца с морбили е било ваксинирано. Тенденцията в цялата страна е за спад в имунизациите – въпреки че тази ваксина е в задължителния календар вече 50 години. "Децата се раждат с неукрепнали имунни системи. Ние ги въоръжаваме с ваксини, искаме да не се срещат с тези причинители", сподели вирусологът проф. Радка Аргирова.

В отговор от Министерството на здравеопазването започват кампания по имунизация на тези, които са пропуснали доза. "Един болен може да разболее 18 неваксинирани лица. Ваксинирайки нашите деца по календар, пазим и всички други, най-вече бебетата, новородените и тези, които просто не подлежат на имунизация", заяви д-р Кремена Пармакова от отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването.

"Естествено се разчита и на тяхната лична отговорност. Не наблюдаваме усложнения след ваксината, така че препоръчваме всички да си я направят, както е по задължителния календар – на 13 месеца и на 12-годишна възраст", заяви тя.














