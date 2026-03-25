-
Нидерландец колекционер пази най-старите български килими
-
Бебета близнаци от застрашен вид горила се родиха в национален парк в Конго (ВИДЕО)
-
НАСА ще похарчи 20 милиарда долара за база на Луната (ВИДЕО)
-
Работилница в Германия вари и боядисва яйца по 70-годишна рецепта (ВИДЕО)
-
Кит заседна на брега на Балтийско море в Северна Германия (ВИДЕО)
-
Как да разберем дали връзката ни е токсична
Деница Стоева разкри детайли за екзопланетата GJ 1137c
След научното откритие на нова екзопланета от типа „свръхземя” водещият автор на изследването Деница Стоева, която е докторант в катедра „Астрономия“ към СУ „Св. Климент Охридски”, разкри в ефира на „Твоят ден” детайли за характеристиките на небесното тяло. Планетата, която носи името GJ 1137c, се намира на около 90 светлинни години от нас и обикаля около звездата Макондо.
Деница Стоева уточни, че обектът е изключително интересен заради размерите си, които не се срещат в нашата система. „Тя има маса от порядъка на пет земни маси. В нашата Слънчева система имаме малките скалисти планети и след това отиваме направо на Нептун и Уран, чиито маси са от порядъка на 15-17 пъти земната. Нямаме такива обекти с маса 5-6 пъти Земята”, обясни тя.
Екип с водещо българско участие откри нова екзопланета от типа свръхземя
Въпреки че е класифицирана като „свръхземя“, планетата е напълно необитаема заради екстремната близост до своята звезда. Нейната година трае едва девет дни. „За сравнение Меркурий обикаля Слънцето за около 88 дни, а той е най-близката планета в Слънчевата система. Тази планета е много, много близо до своята звездичка, съответно на нейната повърхност очакваме да е много горещо. Това автоматично я изключва от подходящи кандидати за Земя номер две”, поясни докторантът в катедра „Астрономия“ към СУ „Св. Климент Охридски”.
Стоева подчерта, че изучаването на екзопланетите е от ключово значение за разбирането на процесите по формиране на планетите. „Преди откриването на първата екзопланета сме знаели само това, което е в Слънчевата система. Нещата всъщност са много по-интересни. В Космоса има много различни типове планети, не само тези, които познаваме от нашето съседство. Такава например е и типът свръхземя, каквато сме открили ние”, заключи ученият.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни