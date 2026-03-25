Журналистът коментира призива на ЕК страните членки да започват запълването на газовите си запаси
В Европа има тревога и несигурност. Причината е призивът на Европейската комисия страните членки да започнат да попълват газовите си запаси за следващата зима. Това каза кореспондентът на Клуб "Z" в Брюксел Момчил Инджов в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.
По отношение на дипломатическия натиск на САЩ за сваляне на митата на определени стоки. журналистът смята че "на Доналд Тръмп не може да се вярва".
Инджов коментира и искането на България за задействане на европейския механизъм за ранно предупреждение за дезинформация в навечерието на изборите на 19 април. По информация на журналиста общо 44 организации са подписали Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, а въвеждането му именно за изборите за Европейски парламент през 2024 г. говори за нивото на заплаха от разпространение на фалшиви новини.
По думите на Инджов целта на механизма е улесняване обмена на данни между онлайн платформи като Meta, Tik Tok и неправителствени организации и граждански сдружения, които извършват мониторинг на онлайн пространството и сигнализират за нередности.
Механизмът ще действа у нас до 26 април - една седмица след изборния ден.
Редактор: Кирил Нинов
