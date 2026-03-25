МЗ въведе онлайн инструмент, който дава персонализирана информация бързо и анонимно

Министерството на здравеопазването (МЗ) въведе нова функционалност на официалния си сайт, която дава възможност на всеки бързо и лесно да  провери на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации има право. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ. 

Новата услуга е разработена технически от "Информационно обслужване“ АД и позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности. Проверката е напълно анонимна, а системата не събира и не съхранява лични данни.

Новата функционалност е ТУК на сайта на МЗ. 

Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на МЗ и новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.

Редактор: Никола Тунев
Източник: Десислава Пеева, БТА

Последвайте ни

