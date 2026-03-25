Министерството на здравеопазването (МЗ) въведе нова функционалност на официалния си сайт, която дава възможност на всеки бързо и лесно да провери на какви безплатни профилактични прегледи, изследвания и имунизации има право. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.

Новата услуга е разработена технически от "Информационно обслужване“ АД и позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности. Проверката е напълно анонимна, а системата не събира и не съхранява лични данни.

Новата функционалност е на сайта на МЗ.

Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на МЗ и новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.

