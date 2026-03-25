Управителят на Българската народна банка Димитър Радев проведе среща с Чавдар Кенаров по повод участието му в експертното жури, което ще участва в избора на новата визия на евробанкнотите. Това съобщават от Българска народна банка.

Чавдар Кенаров е избран от Европейската централна банка, след процес на номинации от централните банки на 21 държави членки на еврозоната, да представлява България в състава на журито. Той е председател на Българската асоциация на комуникационните агенции в мандат 2022–2025 г. и създател на агенция Noble Graphics.

Процесът по обновяване на дизайна на евробанкнотите беше иницииран от Европейската централна банка през 2021 г. Целта е новата серия да отразява развитието на технологиите за печат и защита срещу фалшифициране, както и нарастващите изисквания за устойчивост при производството. Двете теми, по които работят участниците в конкурса, са „Реки и птици“ и „Европейска култура“.

„Фактът, че България има свой представител в журито за определяне на визията на новите евробанкноти, е признание както за страната ни, така и за професионалния капацитет, който тя има в тази област. Това има и своя естествен контекст в утвърдените позиции на БНБ и нейната печатница в сферата на дизайна и защитата на банкнотите“, заяви управителят на БНБ Димитър Радев.

„За мен е чест да представлявам България в журито, сформирано от ЕЦБ, и да участвам в този процес заедно с представители на още 20 държави. Това е висока професионална отговорност и възможност за участие в проект с европейско значение“, каза Чавдар Кенаров.

По време на срещата беше подчертано значението на процеса по обновяване на евробанкнотите и участието на България в него чрез национален представител в журито. Очаква се работата на журито да приключи през май–юни, а окончателният дизайн на новите евробанкноти да бъде избран до края на 2026 г.

БНБ и „Печатница на БНБ“ АД имат международно признание в областта на дизайна и защитата на банкнотите. През 2019 г. БНБ получи наградата „Банкнота на годината“ за банкнотата от 100 лева в рамките на форума High Security Printing EMEA в Малта. През 2025 г. „Печатница на БНБ“ АД беше отличена с първо място в категорията „Най-добра рекламна банкнота“ за мотива „Ефектът на пеперудата“, създаден по повод 30-годишнината на дружеството, на същия международен форум, проведен в Базел, Швейцария.

