Министерството на външните работи предупреди българските граждани да преустановят пътуванията до Куба, съобщиха от Ситуационния център към ведомството.

Страната е поставена под най-високото ниво на риск – Ниво 4, което означава да не се предприемат пътувания, освен при крайна необходимост. От МВнР настоятелно препоръчват да се избягват всички неотложни визити, включително с туристическа цел.

Куба отново остана без ток

Причината е задълбочаващата се криза в Куба - сериозен недостиг на горива, проблеми в енергийната система, както и затруднения в здравеопазването и транспорта. Макар търговските полети все още да се изпълняват, има риск те да бъдат ограничени в кратки срокове заради липса на авиационно гориво.

Не се изключва и временно затваряне на хотели, както и затруднения при придвижването на туристи в страната. Поради динамичните промени в разписанията на полетите, от външното министерство съветват българите, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за своите полети и да поддържат връзка с туроператорите си.

От МВнР препоръчват също да се осигурят основни ресурси като вода, храна, медикаменти и заряд за устройства, да се избягват места с големи струпвания на хора и да се спазват указанията на местните власти.

