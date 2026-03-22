Куба отново потъна в тъмнина в събота, когато националната електрическа мрежа на страната претърпя срив за втори път в рамките на по-малко от седмица, предаде АФП. Това се случи, след като инфраструктурата на страната, остаряла и затруднена от блокадата на САЩ, не успя да устои на натоварването.

С настъпването на нощта улиците на Хавана останаха почти напълно тъмни, като хората се придвижваха с помощта на светлини от телефони или фенерчета. Това се случва само пет дни след последното мащабно прекъсване на електричеството.

Според Кубинския електрически съюз, държавна компания, „пълният срив” на националната система е бил резултат от неизправност в енергийния блок на една от термоелектрическите централи в страната, което предизвикало „каскаден ефект”.

От съюза съобщиха, че са активирани микрорегулиращи мрежи за осигуряване на електричество за критични обекти, включително болници и пречиствателни станции за вода. Електрическата енергия на Куба се осигурява от мрежа от осем стари термоелектрически централи. Някои от тях работят повече от 40 години и страдат от чести повреди или трябва да бъдат спирани за поддръжка.

Кубинците се сблъскват с ежедневни прекъсвания на тока, които в Хавана продължават до 15 часа, а във вътрешността на страната могат да надхвърлят 40 часа. Неизправностите се засилиха, след като основният регионален съюзник и доставчик на нефт за Куба – социалистическият лидер на Венецуела Николас Мадуро – беше арестуван при военна операция на САЩ през януари.

През същия период американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи мита на страните, които продават нефт на Куба. От 9 януари насам страната не е получавала доставки, което удари енергийния сектор и принуди авиокомпаниите да ограничат полетите си. Това нанесе тежък удар и върху важния туристически сектор.

Прекъсването на тока настъпи точно когато международен хуманитарен конвой започна да пристига в Хавана, доставяйки медицински консумативи, храна, вода и соларни панели. Кризата в страната с 9.6 милиона души се засилва и от факта, че Тръмп открито изразява желание за промяна на режима в Хавана.

„Аз вярвам, че ще имам честта да взема Куба”, заяви Тръмп. „Дали ще я освободя или ще я взема – мисля, че мога да направя каквото си искам с нея. Те са много отслабена нация в момента”, добави той.

На следващия ден кубинският президент Мигел Диас-Канел предупреди, че „всеки външен агресор ще се срещне с непоклатимо съпротивление”. Таниерис Диегес, заместник-началник на кубинската мисия във Вашингтон, заяви, че Хавана е отворена за разговори и инвестиции, но уточни, че политическата система на страната „няма да бъде част от тези преговори”.

Честите прекъсвания на тока и недостигът на стоки провокират нарастващо недоволство. Миналия уикенд демонстранти дори вандализираха провинциален офис на Кубинската комунистическа партия.

