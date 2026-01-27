Бившият депутат и премиер Кирил Петков се яви в съда по делото срещу него за длъжностни престъпления. Според обвинението, в качеството си на министър-председател, на 17 март 2022 г., той е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да бъдат извършени арестите на Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов. От Прокуратурата твърдят, че дори в качеството си на премиер, Петков не имал правомощия да разпорежда на висши полицейски служители да арестуват тримата.

Първо заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Във вторник един от свидетелите по делото - полицай Цветан Йоцов от ГДНП, заяви, че обиските и арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са били обсъждани с Петков в Министерския съвет. По преписката се работило дълго време и всяка седмица се докладвало на ръководството на дирекцията какво точно е свършено.

Йоцов работил по преписка по сигнал на "БОЕЦ", свързана с твърдения на Васил Божков и снимки на пачки и кюлчета, за които се твърди, че са от спалнята на Борисов, пише "24 часа" . На 17 март 2022 г. той по спешност бил извикан от шефа си - Началник сектор Главна дирекция "Национална полиция" Иван Николов, в Министерския съвет да докладва по преписката.

Около 11,30 ч. се отзовал в кабинета на министър-председателя Кирил Петков. Там, освен Петков, били още Бойко Рашков, Асен Василев и полицейски шефове. Обсъждали преписката. Петков казал, че предния ден имал среща с Лаура Кьовеши.

Разговорите продължили до към 16 часа, като участвали около 15 души. Обсъждало се как да започне досъдебно производство, с какви действия да се образува то и така че да не се доказва на прокуратурата. Тогава някой предложил да започне първо действие по разследването - разпит на Кирил Петков.

По време на срещата бил съставен план как да се действа. Това включвало претърсване по домовете на тримата, изземване и че лицата следва да бъдат задържани. По думите на Йоцов в Министерския съвет се обсъждало задържане, но той не си спомня дали точно Кирил Петков е казал да се извърши такова. Той определи ситуацията като такава, която не била нормална.

Йоцов е полицаят, който се отправил заедно със свои колеги към дома на Борисов. Според него, Борисов не му се сторил изненадан, когато ги видял. Затова униформеният предположи, че политикът вероятно вече е знаел за акцията. Когато му казали, че трябва да го отведат в ГДНП, Борисов заявил, че настоява за адвокат. Тогава бил потърсен Менко Менков.

Иван Николов, който по това време бил в Националната полиция, ги попитал кога тръгват и им казал да сложат задължително и белезници на Борисов.

Делото продължава с разпит на Николов.

Редактор: Ралица Атанасова