Комисията за защита на потребителите започна масови проверки на физически магазини, аптеки и онлайн търговци заради съмнителни практики при продажбата на хранителни добавки, билки и лечебни гъби.

Повод за инспекциите са масово разпространени етикети и рекламни описания, в които на продуктите неоснователно се приписват лечебни свойства - включително че борят тежки заболявания като рак, хепатит, псориазис и Алцхаймер.

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От контролния орган подчертават, че хранителните добавки не са лекарства и законът забранява те да се рекламират като такива. В разпорежданията си КЗП цитира конкретни фраза-уловки, намерени при търговците, сред които:

► „Спорите на вълшебната гъба лекуват дори рак“;

► „Предотвратява или излекува хепатит и жълтеница“;

► „Лекува отоци, разширени вени и хемороиди“;

► „Предотвратява заболявания като Алцхаймер и пречиства кръвта“;

Твърдения, че определени билки „инхибират растежа на туморите“ или лекуват депресия, сърдечни неврози и косопад.

Сега търговците и веригите са длъжни да представят неоспорими научни доказателства, медицински изследвания и официални документи от производителите, които да потвърдят твърденията върху опаковките им.

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Ако КЗП потвърди, че става въпрос за нелоялна търговска практика и подвеждане на купувачите: Глобите за нелоялна практика могат да достигнат до 4% от годишния оборот на компанията. При установено необосновано повишение на цените санкциите са от 10 000 до 100 000 евро за отделен продукт.

Ако имате съмнения за фалшиви твърдения или подвеждаща реклама на продукти, можете да подадете сигнал към КЗП:

Горещ телефон: 0700 111 22

Редактор: Цветина Петкова