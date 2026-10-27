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Рязко застудяване в началото на ноември, възможни са снеговалежи
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Прогноза за времето (27.10.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна)
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Слани и значителни валежи в части от страната, обявен е жълт код във вторник
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Прогноза за времето (26.10.2026 - сутрешна)
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Прогноза за времето (25.10.2026 - обедна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Цвета Лазаркова
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