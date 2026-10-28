Британското правителство обяви, че премахва митата на 100 вносни стоки, за да облекчи ежедневните разходи на домакинствата. Мярката е заложена в новата бюджетна рамка, която финансовият министър на Обединеното кралство представя днес. Новината обаче предизвика силно смесени реакции на Острова заради скромния реален ефект върху семейния бюджет.

Макар пълният списък от сто стоки все още да не е официално публикуван, предварително изтекли данни разкриха част от продуктите. Сред тях попадат кисели краставички, консервиран печен боб, който е традиционна част от английската закуска, шоколадови изделия, кроасани и конфитюри.

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Представители на опозицията определиха списъка като истинска подигравка на фона на драстичното поскъпване на храните с цели 38% от началото на войната в Украйна. Правителствени проучвания показват, че облекчението ще донесе на всяко домакинство спестяване от едва 21 паунда годишно, което прави по около 45 пенса на седмица.

Тази сума е нищожна на фона на средните 140 паунда, които британските семейства отделят седмично за храна. Очаква се тази сметка да нарасне до 147 паунда или около 172 евро до юли. Допълнителен удар по джоба на гражданите се очаква и от януари, когато поскъпването на енергийните носители ще натовари всяко домакинство с близо 60 паунда повече за ток и газ годишно. Дори самият финансов министър призна, че планираното намаление на митата е по-скоро символ и малка глътка въздух за британците на фона на задълбочаващата се криза.

Британските таблоиди посрещнаха мярката с критики, че лейбъристите отказват да ограничат разходите за социални помощи, от които в момента се възползват над 10 милиона души на Острова, или почти всеки шести жител. За работещите данъкоплатци има уверения, че данъчната тежест няма да се вдига, но се очакват сериозни данъчни увеличения за бизнеса, включително за свръхпечалбите на банките. Намеренията на кабинета са да балансира социалното напрежение и да не допуска масови протести, като потърси ресурс от по-богатите сектори.

Извън хранителния сектор правителството залага и намаляване на митата върху изкуствените торове в помощ на фермерите. Предвижда се и премахване на налозите върху нафтата за отопление, която е ключово перо в селските райони, където над 1,5 милиона души разчитат на нея през зимните месеци.

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