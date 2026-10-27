Около 547 000 домакинства (6,6%) в Нидерландия имат активи на стойност поне 1 милион евро, съобщи днес Централното статистическо бюро по данни за 2025 г. Увеличението в сравнение с предходната година е 81 000. Това се дължи главно на покачването на цените на жилищата, предава специално за БТА от Ива Тончева.

60 000 души притежават повече богатство от половината човечество

Средното домакинство на милионер разполага с активи на стойност 1,5 милиона евро. Две трети от домакинствата на милионери са с активи на стойност между 1 и 2 милиона евро. Една четвърт от тях имат активи на стойност между 2 и 5 милиона евро. По-малка част – 3%, са с активи на стойност 10 милиона евро или повече.

През 2025 г. милионерите са били средно на 61-годишна възраст. Малко под 3 на сто са на възраст под 35 години, а почти 70% - на 55 или повече.

39% от богатството на милионерите се дължи на участия в различни бизнеси (притежание на най-малко 5% от акции на дадена компания) и бизнес активи, докато при немилионерите този дял е 3%. Стойността на собствените жилища на богатите представлява 29% от активите им.

В градовете Блумендал и Ларен живее сравнително голям брой милионери - почти две от всеки пет домакинства са милионери.

Редактор: Ина Григорова