Във връзка с провеждането на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 1 ноември 2026 г. се въвеждат временни ограничения за престой и паркиране в района на зала "Арена 8888“ в София, съобщават от Столична община.

От 08:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:

⇒ по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов“ с ул. "Манастирска“ – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс“;

⇒ на прилежащите паркинги на залата.

Първите изборни книжа пристигнаха в „Арена 8888“ в София

От 20:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:

⇒ по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов“ с ул. "Манастирска“ – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс“;

⇒ по двете платна на бул. "Асен Йорданов“ в участъка от пл. "Площад на авиацията“ до бул. "Шипченски проход“.

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Ограниченията не се отнасят за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии.

Редактор: Никола Тунев