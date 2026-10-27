Снимка: БТА
Ограниченията не се отнасят за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии
Във връзка с провеждането на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 1 ноември 2026 г. се въвеждат временни ограничения за престой и паркиране в района на зала "Арена 8888“ в София, съобщават от Столична община.
От 08:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:
⇒ по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов“ с ул. "Манастирска“ – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс“;
⇒ на прилежащите паркинги на залата.
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От 20:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането на изборните материали се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства:
⇒ по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов“ с ул. "Манастирска“ – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс“;
⇒ по двете платна на бул. "Асен Йорданов“ в участъка от пл. "Площад на авиацията“ до бул. "Шипченски проход“.
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Ограниченията не се отнасят за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии.Редактор: Никола Тунев
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