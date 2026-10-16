Започнаха подготвителните дейности за изграждането на пешеходен мост при бъдещата метростанция „Арена 8888 София” и София тех парк. В момента се правят пилотите за основите на съоръжението, съобщиха от „Метрополитен“.

Мостът ще свързва директно метростанцията, залата, София тех парк и спирките на градския транспорт по бул. „Асен Йорданов“. Ширината му ще бъде 5 метра, а светлата височина над пътните платна – минимум 5 метра. Мостът ще разполага със стълбища, асансьори и ескалатори за по-лесен достъп на пешеходците.

Основното му предимство е директната връзка между метростанцията и терасата на залата. Те ще бъдат на едно ниво, което ще улесни придвижването на посетителите. Това ще подобри и обслужването на големия поток от хора по време на концерти, спортни състезания и други събития.

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Мостът ще свързва и двата входа на метростанцията със залата и тротоарите от двете страни на бул. „Асен Йорданов“. Там се намират спирки на наземния градски транспорт. Предвидена е и пряка връзка между залата и бъдещия наземен паркинг, който ще бъде разположен над метростанцията. Изграждането на моста ще върви паралелно със строителството на метростанция „Арена 8888 София”. Двете съоръжения ще бъдат завършени и въведени в експлоатация едновременно.

Финансирането на моста е част от средствата за разширението на Линия 3 през кварталите „Гео Милев“ и „Слатина“. Метростанция „Арена 8888 София” е една от шестте станции в този участък. Тя се намира между зала „Арена 8888 София” и входната алея към София тех парк.

Редактор: Габриела Павлова