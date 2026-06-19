„Метрополитен“ ЕАД подписа два договора за изграждането на новото разширение на метрото в столичния квартал „Люлин“, съобщиха от Столичната община. Проектът предвижда строителството на близо 2 километра ново метротрасе под бул. „Царица Йоанна“, което ще достига до западната дъга на Софийския околовръстен път. Общата стойност на договорите възлиза на близо 139 млн. евро.

Договорът за първото трасе е на стойност 68,4 млн. евро без ДДС и включва проектирането и строителството на метростанция „Добринова скала“ и прилежащия тунелен участък до началото на втората метростанция. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

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Проектът обхваща участъка от новата метростанция „Царица Йоанна“ до съществуващата метростанция „Люлин“. Стойността на втория договора е 70,4 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение също е три години.

„Продължаваме да развиваме метрото, новата линия осигурява по-добра свързаност на най-големия квартал на столицата. Всяка нова метростанция означава по-малко задръствания, по-чист въздух и повече възможности за развитие на кварталите“, заяви кметът на София Васил Терзиев. По-рано този месец той съобщи, че разширението на третата метролиния към районите „Слатина“ и „Младост“ вече е изпълнено на 45%, като се очаква шестте нови метростанции по трасето да бъдат завършени до края на 2027 г.

Редактор: Ралица Атанасова