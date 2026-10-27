Близки и приятели на двамата тийнейджъри, които загинаха при тежка катастрофа край Мездра , организират мирен протест във Враца. Те настояват за справедливост и адекватно наказание за виновния за трагедията.

Причина за недоволството е решението на Апелативния съд отпреди седмица, с което мярката за неотклонение на 21-годишния обвиняем шофьор беше изменена в по-лека – домашен арест.

"Случаят, който разтърси съвестта ни, е на път да се превърне в поредния символ на институционален цинизъм. Лицето, отнело живота на невинни деца на пътя, беше пуснато под домашен арест", каза близка на майката на загиналото момче Ягодинка Григорова. По думите ѝ във фаталния ден водачът умишлено е увеличавал скоростта, въпреки молбите на пътниците в автомобила да спре.

Постоянен арест за обвиняемия за катастрофата край Мездра, отнела живота на две деца

Организаторите на протеста, който ще се проведе в събота, настояват за пълна прозрачност по случая, справедливо наказание и преразглеждане на решението за домашен арест.

Припомняме, че трагичният инцидент стана на 25 юни, когато автомобил, управляван от 21-годишния мъж, навлязъл в насрещното движение и блъснал скутер, на който пътували двамата тийнейджъри. При удара загинали 16-годишната Йоана от Згориград и 17-годишният Иван от Мездра.

Редактор: Никола Тунев