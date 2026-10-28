Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди списъка с обществените радио и телевизионни оператори, които ще се състезават в „Евровизия 2027“ през май в България.

36 оператора с аудитория от 600 милиона души ще изпратят песни и артисти в Бургас за 71-ото издание на най-голямото музикално събитие в света. Това е с един повече в сравнение с 2026 г.

Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а домакин е Българската национална телевизия.

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За първи път в Конкурса ще участва CBC/ Radio-Canada, след като стана пълноправен член на EBU през юли 2026 г., а МРТ от Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие.

RTVE (Испания) и RTVSLO (Словения) все още не са решили дали ще участват. След като взе предвид сложността на въпроса, EBU взе решение да даде време на двата оператора до декември да потвърдят.

Радио и телевизионните оператори, които ще участват в 71-ото издание на Песенния конкурс „Евровизия 2027“ са:

RTSH (Албания)

AMPTV (Армения)

SBS (Австралия)

ORF (Австрия)

İctimai (Азербайджан)

VRT (Белгия)

БНТ (България)

CBC/Radio-Canada (Канада)

HRT (Хърватия)

CyBC (Кипър)

DR (Дания)

ERR (Естония)

YLE (Финландия)

FT (Франция)

GPB (Грузия)

ARD/SWR (Германия)

ERT (Гърция)

KAN (Израел)

Rai (Италия)

LSM (Латвия)

LRT (Литва)

RTL (Люксембург)

PBS (Малта)

TRM (Молдова)

RTCG (Черна гора)

МРТ (Северна Македония)

NRK (Норвегия)

TVP (Полша)

RTP (Португалия)

TVR (Румъния)

SMRTV (Сан Марино)

RTS (Сърбия)

SVT (Швеция)

SRG SSR (Швейцария)

Суспільне (Украйна)

BBC (Обединеното кралство).

31 от състезателите ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се квалифицират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал на 13 май, четвъртък.

Тези 20 песни ще се включат към предварително квалифицираните състезатели от БНТ, FT (Франция), ARD/SWR (Германия), Rai (Италия) и BBC (Обединеното кралство) в големия финал на 15 май, събота.

Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител в 71-ото издание на Конкурса.

Зрителите във всички участващи държави, както и от останалата част на света, заедно с журита, назначени от 36-те участващи радио и телевизионни оператори, след това ще гласуват в големия финал, за да изберат победител в 71-ото издание на Конкурса.

Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари следващата година.

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Редактор: Габриела Павлова